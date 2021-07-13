شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يكتفي بالجيم فى مران الأهلي وعلى لطفى ينتظم فى تدريبات الحراس قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات حراس المرمى، خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأدى علي لطفي جلسة استشفائية في الجيم، صباح اليوم، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لحراسة المرمى بقيادة يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن علي لطفي، شارك في تدريبات الحراس بشكل طبيعي اليوم، بعد تعافيه من آلام الشد في العضلة الأمامية.

وأكد أبو عبلة أن علي لطفي سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الغد في المغرب.

هذا فى الوقت الذى اكتفي فيه والتر بواليا،، بأداء جلسة تدريبات منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة. وأوضح أبوعبلة أن بواليا، أدى برنامجا تدريبيا وعلاجا طبيعيا بشكل منفرد، وسوف يشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدا الأربعاء.

واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز، في التاسعة مساء السبت المقبل ،على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.