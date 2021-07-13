شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يكتفي بالجيم فى مران الأهلي وعلى لطفى ينتظم فى تدريبات الحراس قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات حراس المرمى، خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وأدى علي لطفي جلسة استشفائية في الجيم، صباح اليوم، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لحراسة المرمى بقيادة يانكون ميشيل، مدرب الحراس.
وأكد أبو عبلة أن علي لطفي سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الغد في المغرب.
هذا فى الوقت الذى اكتفي فيه والتر بواليا،، بأداء جلسة تدريبات منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.
وأوضح أبوعبلة أن بواليا، أدى برنامجا تدريبيا وعلاجا طبيعيا بشكل منفرد، وسوف يشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدا الأربعاء.
واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.
وتقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز، في التاسعة مساء السبت المقبل ،على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.
وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى بنظام المباراة الواحدة للموسم الثانى على التوالى بعد نهائى القرن الشهير الذى جمع الأهلى والزمالك وانتهى بتتويج المارد الأحمر بطلا للقارة بهدفين مقابل هدف.
واجمالا خاض الأهلى 10 مباريات نهائية على الصعيد الافريقى بنظام المباراة الواحدة بواقع 9 مباريات فى كأس السوبر الأفريقى وواحدة بنهائى دوري الأبطال الأفريقى أمام الزمالك.
ونجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز فى ثمانية مباريات من 10 نهائيات أفريقية ليتوج بطلا للسوبر الافريقى أعوام (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021) ولقب واحد في دوري أبطال إفريقيا (2020)، مع تعرضه للخسارة في مباراة السوبر الإفريقي عامي 1994 و2015.
ويأتي ظهور الاهلى في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.
وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).