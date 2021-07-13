شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تتحرك إلى مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المغرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة النادي الأهلي، مقر القلعة الحمراء في الجزيرة، متجهة إلى مطار القاهرة الدولي لاستقلال الطائرة المتجهة إلى المغرب، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.