شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تتحرك إلى مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المغرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة النادي الأهلي، مقر القلعة الحمراء في الجزيرة، متجهة إلى مطار القاهرة الدولي لاستقلال الطائرة المتجهة إلى المغرب، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.
وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.