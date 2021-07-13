شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإعارة شباب الزمالك فى الموسم الجديد لإكسابهم خبرات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لإعارة عدد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول فى الموسم الماضى، وذلك من أجل إكسابهم خبرات اللعب في الدورى الممتاز.

وتدرس إدارة النادى إعارة اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة للنادى واللاعبين، حيث سيتم إدخال اللاعبين فى صفقات تبادلية ما يقلل من العبء المالى على النادى فى إبرام الصفقات المقبلة، وكذلك حتي يتمكن اللاعبون من الحصول علي فرصة المشاركة في المباريات واكتساب خبرة اللعب في الدورى الممتاز، ويعودون للفريق بأكبر استفادة مثلما حدث مع مصطفي محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالطا سراى التركى، حيث تمت إعارته لطلائع الجيش وطنطا لمدة موسمين قبل العودة للزمالك ويكون هداف الفريق والدورى.

من ناحية أخرى يرى عمرو الدرديرى، رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، أن التونسى فرجانى ساسى يدغدغ مشاعر جماهير الزمالك، وقال: "بكل أسف ساسى يداعب مشاعر الجماهير، إذ يظهر عبر إنستجرام بشعار الزمالك ويدغدغ مشاعر الجماهير، فليأت لمصر ويدغدغ مشاعر مجلس الإدارة بالجلوس من أجل التفاوض".

وأكد الدرديري، في تصريحات تليفزيونية: "أن لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي لن يجدد تعاقده مع الفريق، مشيرا إلى أنه يدغدغ مشاعر جماهير القلعة البيضاء".

وتابع المتحدث الرسمي للزمالك: "فرجاني ساسي تقريبا لن يجدد عقده مع الزمالك، لا أستطيع حسم موقفه بشكل نهائي إلا عن طريق النادي".

في سياق متصل، يرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن التونسي فرجانى ساسى سيندم على رحيله من الزمالك، موضحا أنه بدأ يستشعر رغبة اللاعب في الرحيل في الأيام الأخيرة له مع القلعة البيضاء.

وأضاف كارتيرون: "الدوري المصري أفضل وأقوى دوري في أفريقيا، وفخور بالعمل فيه وبتجربتي مع أكبر ناديين في القارة، ولدنيا إمام عاشور هو خير بديل للتونسي فرجاني ساسي، ويمكن الاستفادة منه في المستقبل لأن لديه إمكانيات فنية كبيرة".