شكرا لقرائتكم خبر عن سعد فاروق مديرا فنيا لمنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة ميدو هلال مع سعد فاروق المدير الفني السابق للفيوم من أجل تولى القيادة الفنية لأبناء الغريب فى الموسم المقبل من أجل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة من جديد .

ولفت سعد فاروق الأنظار خلال الموسم المنقضى بعدما قاد دكرنس بالمجموعة الثالثة ، بالإضافة للفيوم الذى نجح في تحقيق العديد من النتائج الجيدة بالمجموعة الأولى وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية .

كان مسئولو السويس قد ناقشوا العديد من السير الذاتية لبعض المدربين على رأسهم السيد عيد المدير الفني السابق للداخلية وعلاء إبراهيم المدير الفني السابق للشرقية للدخان قبل أن يستقر الرأي داخل الإدارة على التعاقد مع سعد فاروق .