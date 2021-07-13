شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى عن اتهامات التفويت: السوشيال ميديا جرأت الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق يحيى نجم الزمالك السابق، على اتهامات التفويت الكروي، المتبادلة بين رواد مواقع السوشيال ميديا تجاه المدربين خاصة المنتمين إلى القطبين، وقال طارق يحيى في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: صحيح أنا ابن نادي الزمالك لكن عندما أتولى تدريب أي فريق أتمنى تحقيق الفوز على كل المنافسين، والسوشيال ميديا جعلت الجماهير أكثر جرأة، وروادها مجموعة شباب صغار لا يعرفون الاحترام الذي نكنه لبعضنا البعض كنجوم أهلي وزمالك.

أضاف: الطبيعي أن كل فرد يحب نفسه أكثر من أي شئ وعايز يكسب، ولكن لا يصح أن أصرح قبل مباراة أو أثناء توليتي فرق معينة أن الزمالك بيتي أو شئ من هذا الكلام، يجب أن أتقي الشبهات وتكون تصريحاتي عقلانية لأبعد عن نفسي أي كلام، وبعض المدربين يقعون في أخطاء التصريحات.

واصل: تلقيت عروضاً تدريبية خاصة من المغرب، ولا أهتم بوجود وكيل أعمال لي، طالما أن إسمي كبير فلا حاجة لوجود وكيل أعمال لتسويقي كمدرب.

من جانبه، أكد بدر حامد، مدير قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن مهام منصبه تتمثل في اختيار مدربين لكل القطاعات بالنادي في الفترة المقبلة، مضيفا: "طارق يحيي مستمر في النادي ولم يرحل".

وقال حامد، فى تصريحات تليفزيونية: "ما حدث هو تغيير مناصب بيني وبين طارق يحيي، طارق يتولى حاليًا منصب مدير قطاع الناشئين ومنصبي هو مدير قطاع الكرة".

وأضاف: "سيتم تعيين أحمد الشاذلي وسيتولى تدريب إحدى فرق القطاعات، بجانب محمد مصطفى ممس وأحمد عبد الرؤوف وعامر صبري".

وفى سياق متصل قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعها تعيين بدر حامد مديرا لقطاع الناشئين بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.