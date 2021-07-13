شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على مدرب أسبانى لتدريب السلة خلفا لأوجستى بوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولي نادى الزمالك على جنسية المدرب الجديد لفريق كرة السلة خلفا لأوجستى بوش، الذى انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم، بعد تحقيق بطولتى أفريقيا، ودورى السوبر .

ودخل مسئولي الزمالك في مفاوضات مع مدرب أسبانى ، لتولى تدريب الفريق في الموسم الجديد ، على أن يتم إعلان اسمه خلال الأسبوع المقبل ، للبدء فى مهمته مع الفريق في فترة الإعداد .

وأعلن أوجستي قراره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" معلنا نهاية مسيرته الناجحة رغم قصرها مع الزمالك، وقاد بوش سلة الأبيض للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح، ودخل الأهلي فى مفاوضات قوية مع الإسبانى أوجستى بوش لتولى منصب المدير الفنى لكرة السلة بالقلعة الحمراء خلفاً للبرتغالي ماريو بالما الذى رحل عن القلعة الحمراء عقب نهاية تعاقده مع النادى بنهاية الشهر الماضي بعد توجيه الشكرله.

واقترب أوجستى من تولى تدريب سلة الأهلى إلا أن النادى الأحمر لن يعلن عن تنصيب المدرب الإسبانى بشكل رسمى سوى بعد وضع الرتوش الأخيرة على بعض الصفقات التى طلبها المارد لتدعيم سلة الأهلى قبل انطلاق الموسم الجديد.