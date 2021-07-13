شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة هامة فى الإسماعيلي لحسم صفقات الصيف والراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان جلسة هامة مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق لحسم ملف الصفقات الصيفية وكذلك اللاعبين الراحلين عن قلعة الدراويش في نهاية الموسم ، وتستغل اللجنة فترة توقف الدوري بسبب استعدادات المنتخب الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو الشهر الجارى، لمناقشة ملف الصفقات الصيفية المنتظر إبرامها فى فترة الانتقالات المقبلة، حيث تعقد جلسات مكثفة مع الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال للترتيب للمرحلة المقبلة أملا فى تكوين فريق متميز بالموسم الجديد ، وطلب إيهاب جلال التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب بيراميدز ومحمود حمدى حارس المقاصة على رأس قائمة المطلوبين في الصيف.

بينما استقر إيهاب جلال على رحيل الثنائى الجزائرى رضوان شريفى والانجولى أرى بابل لاعبا الإسماعيلى في نهاية الموسم لعدم الحاجة لجهودهم بعد فشلهم في إثبات أنفسهم رغم الفرص التي حصلوا عليها طوال الموسم.

ويسعى إيهاب جلال بالتشاور مع اللجنة الفنية للدراويش لتدعيم مركز حراسة المرمى بالقلعة الصفراء في ظل وجود محمد فوزى الحارس الاساسى فقط ضمن قائمة المتألقين منذ تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية للنادى فيما يرى المدير الفني أن الثنائى محمد صبحى ومحمد مجدى سيتم إتخاذ قرار نهائي بشأن بقاؤهم مع الاسماعيلى في الموسم الجديد عقب نهاية مباريات الدوري وتقييم مستواهم الفني والبدنى وكذلك قدرة النادى على حسم صفقة قوية في حراسة المرمى.

في سياق أخر، استقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز ، ويناقش إيهاب جلال مع جهازه المعاون خريطة المباريات الودية المنتظر خوضها خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعداداً لمواجهة بيراميدز.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.