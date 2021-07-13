شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر و رواندا بتصفيات أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الثلاثاء منتخب سيدات السلة ، مع نظيره رواندا فى المباراة الثانية ببطولة التصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 .

موعد مباراة مصر و رواندا بتصفيات أفريقيا للسلة

من المقرر أن يلتقى منتخب سيدات السلة مع نظيره رواندا فى المباراة الثانية فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، بينما تقام المباراة الثالثة في الثالثة عصر الأربعاء أمام منتخب كينيا ثم يتم ترتيب المنتخبات وفقًا لنتائجهم في المواجهات من دور واحد.

وتغلب منتخب سيدات السلة على نظيره جنوب السودان فى أولى مباريات البطولة بنتيجة 95/65 ، في اللقاء الذي أقيم بينهما على صالة كيجالي رواندا.

وسيحصل المنتخب المصري على راحة مثل باقي المنتخبات يوم الخميس، على أن تقام مواجهات نصف النهائي يوم الجمعة بين الأول والرابع من طرف والثاني والثالث من طرف ثم يتأهل الفائزان في المباراتين إلى المباراة النهائية يوم السبت.

قائمة منتخب السلة فى تصفيات أفريقيا

وكان الجهاز الفني بقيادة إيهاب الألفي قد أعلن عن قائمة المنتخب الموجودة في رواندا ببعثة يترأسها المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والتي جاءت كالتالي: هاجر محمد ، أسرار ماجد ، رنيم الجداوي من فريق سبورتنج ، ثريا محمد ، فريدة وائل ، نادين السلعاوي من فريق الأهلي ، ميرال أشرف ، نورهان أحمد ، فريدة مدحت من فريق الشمس ، رضوى سالم ، ريم هشام من فريق الجزيرة، ريم أوسامة السعيد من فريق سموحة.