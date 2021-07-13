شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحصل على توقيع مهاجم اتحاد تطاوين التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر رئيس سموحة أنه حصل على توقيع الغينى أليو سيلا مهاجم اتحاد تطاوين التونسى مقابل 140 ألف دولار لتدعيم هجوم الموج الأزرق فى الموسم المقبل بعد اقتراب رحيل حسام حسن المهاجم الأساسى للفريق.

وتمت إعارة حسام حسن لمدة 4 أشهر لنادى أهلى طرابلس الليبى على أن يعود للفريق السكندرى عقب انتهاء الإعارة مباشرة، إلا أن هناك مفاوضات جادة خلال الأيام المقبلة من إدارة الزمالك لشراء اللاعب من ناديه لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بعد رحيل مصطفى محمد للاحتراف.

وأشار عامر إلى أن المهاجم الغينى سيحضر للإسكندرية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الخضوع للفحص الطبي والانضمام لصفوف سموحة.

ويحتل سموحه المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة ، بعدما خاض 28 مباراة فاز 8 وتعادل 16 وخسر 4 ، احرز لاعبوه 43 ومنى مرماه 37 هدفا .