موسيماني يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا للسفر إلى المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا للسفر إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.
وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز برباعية، في مباراة المقاصة الماضية ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وتغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، مطار القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.
وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى بنظام المباراة الواحدة للموسم الثانى على التوالى بعد نهائى القرن الشهير الذى جمع الأهلى والزمالك وانتهى بتتويج المارد الأحمر بطلا للقارة بهدفين مقابل هدف.
واجمالا خاض الأهلى 10 مباريات نهائية على الصعيد الافريقى بنظام المباراة الواحدة بواقع 9 مباريات فى كأس السوبر الأفريقى وواحدة بنهائى دوري الأبطال الأفريقى أمام الزمالك.
ونجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز فى ثمانية مباريات من 10 نهائيات أفريقية ليتوج بطلا للسوبر الافريقى أعوام (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021) ولقب واحد في دوري أبطال إفريقيا (2020)، مع تعرضه للخسارة في مباراة السوبر الإفريقي عامي 1994 و2015.
ويأتي ظهور الاهلى في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.
وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).