اخبار الرياضه

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا للسفر إلى المغرب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا للسفر إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم  لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام  فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل. 

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. 

 

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

 

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

 

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

 

واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب  الفوز برباعية، في مباراة المقاصة الماضية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، مطار القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام  فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى بنظام المباراة الواحدة للموسم الثانى على التوالى بعد نهائى القرن الشهير الذى جمع الأهلى والزمالك وانتهى بتتويج المارد الأحمر بطلا للقارة بهدفين مقابل هدف.

واجمالا خاض الأهلى 10 مباريات نهائية على الصعيد الافريقى بنظام المباراة الواحدة بواقع 9 مباريات فى كأس السوبر الأفريقى وواحدة بنهائى دوري الأبطال الأفريقى أمام الزمالك.

ونجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز فى ثمانية مباريات من 10 نهائيات أفريقية ليتوج بطلا للسوبر الافريقى أعوام (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021) ولقب واحد في دوري أبطال إفريقيا (2020)، مع تعرضه للخسارة في مباراة السوبر الإفريقي عامي 1994 و2015.

ويأتي ظهور الاهلى في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا