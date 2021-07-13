شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحصل على وعد بإعادة النظر من الجبلاية فى موعد مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادى أسوان على وعد من أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بإعادة النظر فى موعد مباراة الزمالك بنصف نهائى كأس مصر، والتى قرر اتحاد الكرة إقامتها يوم 9 أغسطس المقبل، حيث اعترض نادى أسوان رسمياً على موعد المباراة خاصة أنها تأتى وسط مباريات صعبة لأبناء الجنوب فى الدورى.

وجاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التى أجراها أحمد سليمان رئيس أسوان مع أحمد مجاهد، بعد إعلان موعد مباراة نصف النهائى، حيث برر أسوان رفضه لموعد مباراة الزمالك بسبب ارتباطه بمباراة مع الإنتاج الحربي والبنك الأهلي في الدوري العام خلال تلك الفترة، وطالب أسوان بأن يقام لقاء الدور نصف النهائي للكأس بعد الانتهاء من بطولة الدوري.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أحمد بيبو على مراجعة رباعية النادى الأهلى فى شباك المقاصة، والتى جمعت الفريقين على ملعب السويس وانتهت بفوز ألفريق الأحمر بنتيجة 4 / 1، وذلك فى إطار استعدادات تماسيح النيل لمواجهة الأهلى فى أول لقاء رسمى بعد التوقف والمقرر إقامته يوم 29 يوليو الجاري.

ويواصل فريق أسوان استعداداته داخل معسكره المقام حالياً، تمهيداً لمواجهة الأهلي، حيث يسعى أحمد بيبو إلى تصحيح أخطاء الفترة الماضية والتى أسقطت ألفريق فى سلسلة من النتائج السلبية بالدورى العام.

ويواجه أسوان فريق وادى دجلة ودياً يوم 18 يوليو الجارى استعداداً لمباراة النادى الأهلي.