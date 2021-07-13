شكرا لقرائتكم خبر عن "خطابات الاعتراض" تجبر اتحاد الكرة على تعديل موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إعادة النظر فى موعد مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر والمحدد لها يوم 9 أغسطس المقبل وفقا للجدول المعلن مؤخرا من جانب الجبلاية.

جاء ذلك بعد خطابات الاعتراض التى وصلت اتحاد الكرة سواء من نادى الزمالك أو أسوان على موعد إقامة المباراة فى هذا التوقيت واعتباره إخلالا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ووفقا لخطاب الزمالك الذى وصل الجبلاية ، سيكون الزمالك وفقًا للجدول الذى اعنتله لجنة المسابقات باتحاد الكرة، لديه مباراة أمام الاتحاد السكندرى، عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، والمقرر إقامتها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يواجه أسوان، على ستاد بتروسبورت فى منافسات كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ومن ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية، والمحدد لها يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية.

بينما برر أسوان رفضه لموعد مباراة الزمالك بسبب ارتباطه بمباراة مع الإنتاج الحربي والبنك الأهلي في الدوري العام خلال تلك الفترة، وطالب أسوان بأن يقام لقاء الدور نصف النهائي للكأس بعد الانتهاء من بطولة الدوري.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أحمد بيبو على مراجعة رباعية النادى الأهلى فى شباك المقاصة، والتى جمعت الفريقين على ملعب السويس وانتهت بفوز ألفريق الأحمر بنتيجة 4 / 1، وذلك فى إطار استعدادات تماسيح النيل لمواجهة الأهلى فى أول لقاء رسمى بعد التوقف والمقرر إقامته يوم 29 يوليو الجاري.

ويواصل فريق أسوان استعداداته داخل معسكره المقام حالياً، تمهيداً لمواجهة الأهلي، حيث يسعى أحمد بيبو إلى تصحيح أخطاء الفترة الماضية والتى أسقطت ألفريق فى سلسلة من النتائج السلبية بالدورى العام.

ويواجه أسوان فريق وادى دجلة ودياً يوم 18 يوليو الجارى استعداداً لمباراة النادى الأهلي.