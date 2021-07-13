شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بطولات وبرونزية العالم.. ماذا فقد عبد الله السعيد بعد الرحيل عن الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عبد الله السعيد عن النادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية عام 2018، لينضم إلى صفوف أهلي جدة، قبل أن يعود إلى الدوري المصري من جديد عبر بوابات نادي بيراميدز.

36 شهراً و12 يوماً كانت هي مدة غياب عبد الله السعيد عن النادي الأهلي منذ رحيله إلى الدوري السعودي، فقد خلالها عبد الله السعيد العديد من البطولات التي تمثلت في: الدوري المصري مرتين ـ دوري أبطال أفريقيا ـ كأس السوبر الأفريقي ـ برونزية كأس العالم للأندية ـ كأس مصر ـ كأس السوبر المصري ".

ويحتفل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ36، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة كأس مصر، وبطولتين من كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلى جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.

عبد الله السعيد أحدث ضجة فى الكرة المصرية عندما كان لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى، وقام بالتوقيع لصفوف الزمالك الأمر الذى ترتب عليه إعلان مجلس إدارة القلعة الحمراء عرض اللاعب للبيع وانتقل اللاعب بعدها لصفوف أهلى جدة السعودى، قبل أن يعود إلى براميدز.

عبدالله السعيد، كان قد دخل نادى المائة بالموسم الماضى بعد هدفه فى مرمى الاتحاد السكندرى، بعد رحلة مع أندية الإسماعيلى والأهلى قبل أن يرتدى قيمص بيراميدز.

اللاعب صاحب الـ 36 عامًا، خاض 354 مباراة ببطولة الدورى فقط مسجلاً 109 أهداف وصانعًا 75 لزملائه خلال 28259 دقيقة لعب، أهداف السعيد جاءت بواقع 35 مع الإسماعيلي، و67 هدفا مع الأهلي، و31 هدفا مع بيراميدز.

وبدأ السعيد مسيرته فى الدورى المصرى موسم 2003-2004، بينما سجل أول أهدافه فى موسم 2005-2006، ويلعب السعيد حاليا مع بيراميدز موسمه رقم 16 فى الدورى المصري.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 47 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف وصنع تسعة أهداف.