شكرا لقرائتكم خبر عن مدير كايزر تشيفز: موسيماني نضج كروياً مع الأهلي والحظ لا يساندنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى كايزر مواتنج جونيور المدير الرياضي لفريق كايزر تشيفز، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلي، نضج كروياً بشكل أفضل مع القلعة الحمراء، وقال جونيور في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" متحدثاً عن نهائي أفريقيا المرتقب يوم السبت المقبل مع الأهلي: أعتقد أن نهائي أفريقيا مباراة تاريخية للفريقين، نحضر الفريق بأكبر قدر ممكن لهذا اللقاء، هذا اللقاء سيكون لا يمكن تصديقه لأنه يجمع فريقين كبيرين، وخاصة من حيث الجانب التكتيكي، وهناك تحدى كبير من حيث التنظيم لأن كلا الفريقين لديهما قدر كبير من الخبرة ويفهمان حجم المنافسة جيداً.

أضاف: موسيماني قدم عمل كبير جداً مع الأهلي وغير طريقة لعبه، ونبذل قصارى جهدنا لمجاراة الأهلي ولكنها مهمة صعبة علينا، ويجب أن نحافظ على قدر من التفاؤل لتحقيق المطلوب.

واصل: نعرف موسيماني جيداً وهو يعرفنا ولكن طريقة اللعب مختلفة، وقد تكون عقلية موسيماني تغيرت نتيجة لعبه مع الأهلي حاصة أنه حقق نجاح كبير ولديه عناصر مختلفة عن صن داونز وحدث له حالة من النضج الكروي، وسنكون مخطئين اذا اعتقدنا أننا نعرف موسيماني جيداً، وأعتقد أن الحظ يمكن ألا يخدمنا في هذا الأمر لأن الكثير من الأمور جديدة علينا وهناك لاعبين لا نعرفهم في الأهلي.

وعن خطورة لاعبي الأهلي قال جونيور: نعرف قدرة لاعبي الأهلي في إحراز الأهداف ونحاول ألا نركز على لاعب معين ولكن الوعي الخططي الذي يضعه المدرب، حتى نستطيع مواجهة الفريق ككل.

أضاف: أعتقد أن البطولة التي يطمح إليها كبيرة جداً، وستكون المهمة صعبة علينا لأن الأهلي مؤسسة وليس مجرد فريق، ونعرف أن تاريخ الأهلي يرجع لماضي كبير ودائماً يحقق انجازات، ونتطلع إلى مواجهة كل هذا وتقديم أفضل ما لدينا، ونركز على الـ 90 دقيقة.

واختتم: نحاول تعويض الغيابات بقدر الإمكان، وأن نركز أكثر على المتاح لنا وأن نقدم أفضل ما لدينا في حدود إمكانياتنا وسنسعى لإظهار أفضل ما لدينا، وسنسافر هذا الأسبوع إلى المغرب لأن الجو أفضل هنا ونحاول الاستمتاع بالطقس هنا والتأقلم على أجواء المغرب، وكنا نتمنى تواجد الجماهير في المباراة.