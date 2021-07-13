شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يرفض مناقشة عروض الرحيل قبل ضمان البقاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الواحد مدرب وادي دجلة، أن النادي لا يقف أمام مستقبل أي لاعب إلا أن الفترة الحالية صعبة للغاية ولا تسمح بمناقشة أي عروض، وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": هذا الموسم كان صعب للغاية علينا جميعاً ولكن لدينا ثقة في جميع اللاعبين ومرينا بأزمات كثيرة تعلمنا منها.

أضاف: وادي دجلة لا يقف أمام لاعب، وقبل ذلك وافقنا على رحيل نجوم الفريق مثل محمد محمود ومحمد شريف مهاجم مصر الأول حالياً، وبيكهام وستانلي وعمر مرموش والنادي لا يقف في طريق أحد، لكن الفترة الحالية صعبة ولا يمكننا مناقشة أي عروض.

وعن تألق محمد شريف نجم الفريق السابق قال عبد الواحد: كل العروض التي تلقيناها كانت شفهية وبعد ضمان البقاء يمكن أن نناقش أي عروض، ومحمد شريف تطور كثيراً ولديه سرعات ويلعب بكلتا قدميه بنفس المستوى، وكذلك يلعب برأسه بشكل جيد، وحلمي طولان وظفه في الهجوم بشكل جيد.

وأشعل محمد شريف المنافسة على لقب هدافى الدورى العام للموسم الجاري، بعدما سجل هاتريك فى شباك مصر المقاصة ليقود المارد الأحمر للفوز برباعية مقابل هدف ويصعد لصدارة هدافى الدورى الممتاز بالتساوى مع أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لسيراميكا برصيد 15 هدفاً لكل لاعب، غير أن شريف لعب حتى الآن 23 مباراة فى الدورى، فى الوقت الذى لعب فيه أحمد ياسر ريان 27 مباراة.

وحفر محمد شريف اسمه فى قلوب جماهير القلعة الحمراء خاصة فى ظل تسجيله أهداف مهمة فى مسيرة المارد الأحمر وكسب ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

واعتلى محمد شريف قائمة هدافى الأهلى فى الدورى برصيد 15 هدفا، وكذلك يعتلى قائمة هدافى الأهلى فى أفريقيا برصيد 5 أهداف، حيث يحتل المركز الثانى بقائمة هدافى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا.