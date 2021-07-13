شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُناقش الغاء منصب المشرف على حراس الناشئين بعد رحيل إكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن إدارة الأهلي تُناقش الغاء منصب المشرف على حراس قطاع الناشئين في الفترة المقبلة رغم ترشيح أكثر من أسم كبير خلال الأيام الماضية ، وذلك بعد صدور قرار برحيل إكرامي الشحات والذي تولى المنصب على مدار السنوات الماضية، وترى إدارة الأهلي أن الغاء منصب سيكون أفضل خاصة وأن هناك مدرب حراس لكل مرحلة سنية على أن يتم اسناد الأمر لمدرب حراس فريق الشباب.

وتولى اكرامي الشحات بعد رحيله عن منصب المشرف على حراس قطاع الناشئين منصب المشرف على حراس المرمى بأكاديميات النادي الأهلي في الفترة القادمة، وذلك تحت رئاسة عبد المنعم شطة، مدير الأكاديميات بالقلعة الحمراء.

في الوقت الذي أستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتغادر بعث الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي القاهرة عصر اليوم؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

استقرت بعثة الأهلى المتجهة للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على الإقامة فى نفس الفندق الذى أقام فيه حينما واجه الوداد المغربى فى نصف نهائى النسخة الماضية لدورى الأبطال، على أن يتدرب المارد الأحمر يومى الأربعاء والخميس على ملعب كهرماء كالفورنيا، فيما يخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وهو ملعب المباراة.

وتستغرق رحلة الأهلى للمغرب برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى خمس ساعات ونصف، فيما يغادر عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء للدار البيضاء لدعم فريق الكرة فى المباراة المصيرية، فيما يدخل المارد الأحمر نظام الفقاعة الطبية علماً بأن المباراة تقام بدون حضور جماهيرى، كما أخطر الاتحاد الأفريقى "كاف" القلعة الحمراء باقتصار الحضور على إعلام الفريقين وإعلام الكاف والقناة الناقلة للمباراة فقط.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى بنظام المباراة الواحدة للموسم الثانى على التوالى بعد نهائى القرن الشهير الذى جمع الأهلى والزمالك وانتهى بتتويج المارد الأحمر بطلا للقارة بهدفين مقابل هدف.