شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يكشف سبب مواجهة الأهلي فى القاهرة: انقطاع الكهرباء أجبرنا على تغيير الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، عن سبب نقل مباريات الفريق إلى القاهرة، بعدما عاد في وقت سابق إلى ملعبه بمحافظة أسوان، وقال رئيس أسوان في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نواجه أزمة انقطاع الكهرباء في ملعب أسوان، وحتى الآن لم تحل منذ ما حدث في مباراة وادي دجلة، ولذلك فضلنا نقل مبارياتنا إلى القاهرة وبالتحديد إلى ملعب بتروسبورت.

واصل متحدثاً عن مباراة الأهلي: لن نلعب مباراة الأهلي فقط في القاهرة ولكن 4 مباريات بالدوري، ظروف الملعب هي من فرضت علينا هذا الأمر، وسبق وواجهنا الزمالك في القاهرة في الدور الأول والثاني.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أحمد بيبو على مراجعة رباعية النادى الأهلى فى شباك المقاصة، والتى جمعت الفريقين على ملعب السويس وانتهت بفوز ألفريق الأحمر بنتيجة 4 / 1، وذلك فى إطار استعدادات تماسيح النيل لمواجهة الأهلى فى أول لقاء رسمى بعد التوقف والمقرر إقامته يوم 29 يوليو الجاري.

ويواصل فريق أسوان استعداداته داخل معسكره المقام حالياً، تمهيداً لمواجهة الأهلي، حيث يسعى أحمد بيبو إلى تصحيح أخطاء الفترة الماضية والتى أسقطت ألفريق فى سلسلة من النتائج السلبية بالدورى العام.

ويواجه أسوان فريق وادى دجلة ودياً يوم 18 يوليو الجارى استعداداً لمباراة النادى الأهلي.