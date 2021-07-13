شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما و جنش و المثلوثي ممنوعون من الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى الحفاظ على القوام الأساسي للاعبين بالإتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون الذى أعطى فرمان بعدم رحيل عدد من نجوم الفريق يرصدهم الخليج 365 فى التقرير التالى :

يوسف أوباما

رفضت إدارة نادى الزمالك فتح باب الرحيل أمام يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، الذى تلقى عرضًا من نادى الحزم السعودي لاستعارته لمدة موسم.

واستقرت الإدارة البيضاء على عدم الموافقة على رحيل أوباما للحاجة إلى خدماته واعتباره من أحد الأعمدة الأساسية بالفريق بخلاف النقص العددى فى مركز صانع الألعاب والذى طلب كارتيرون دعمه بصفقات جديدة.

وتمسكت اللجنة بالحفاظ على القوام الأساسى للفريق الكروى الأول، رافضين أى فكرة للتفريط فى أحد نجوم الفريق دون موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى يمتلك صلاحية منح الضوء الأخضر لرحيل أو استغناء الإدارة عن أحد اللاعبين.

حمزة المثلوثي

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مصير التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق، بعد الأنباء التي ترددت طوال الفترة الماضية عن اقتراب رحيل اللاعب بسبب عدم قناعة المدرب بقدراته الفنية.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن أن كارتيرون فاجئ الجميع وأكد تمسكه باستمرار المثلوثي في صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد، وقناعته الكاملة بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية.

وشهدت الفترة الماضية، أنباء عن عزم كارتيرون الاستغناء عن حمزة المثلوثي في الصيف المقبل، قبل أن يحسم المدرب الفرنسي هذا الأمر بشكل رسمي ويتمسك باستمرار اللاعب وعدم رحيله.

وشارك حمزة المثلوثي مع الزمالك خلال 19 مباراة في 3 بطولات مختلفة هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ونجح في صناعة هدف وحيد لزملائه ولم يسجل أهداف.

محمود جنش

أكد عمرو الدردير، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، فى تصريحات تليفزيونية أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب تلقى عرضا رسميا من نادي فاركو الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز من مجموعة ''بحري''، وذلك للتعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش بنهاية الموسم الجاري ،مشيرا إلى أن الحارس مستمر مع القلعة البيضاء ولا نية للتفريط فيه، كما أن الحديث عن المفاوضات مع أي لاعب في الفترة الحالية، يقف عائقا أمام استقرار الفريق ومسيرته في السعي نحو حصد لقب الدوري الممتاز".