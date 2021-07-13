شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. كارتيرون يفضل تجديد الزمالك لبن شرقي عن ضم رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم كثرة الأحاديث عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي إلا أن الكواليس داخل القلعة البيضاء، تشهد العديد من المناقشات حول هذا الملف الذي تحدث عنه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عبر تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الأخيرة.

كارتيرون أكد في تصريحاته التليفزيونية أن رمضان صبحي هناك اهتمام بضمه وهو لاعب كبير ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة، ولا يختلف اثنان علي حديث المدرب الفرنسي لما يمتلكه لاعب بيراميدز من مهارات وقدراته هائلة.

وبعيدا عن التصريحات التليفزيونية يري الفرنسي كارتيرون أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الحالي أهم من الناحية الفنية له من رمضان صبحي داخل الفريق الأبيض، حيث يعتبره بمثابة القوة الضاربة الهجومية التي لا غني عنها في التشكيل الأبيض، لذا يأمل في استمراره لأطول فترة ممكنة وتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

كارتيرون لا يعترض علي تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي ولكنه في الوقت نفسه يفضل تجديد عقد أشرف بن شرقي، حيث يتمني الخواجة أن يكون التجديد للاعب المغربي قبل التعاقد مع رمضان حال الدخول في مفاوضات رسمية لضمه.