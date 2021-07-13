شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة قفشة..جلسة موسيماني وعبد الحفيظ وجدية حمدي فتحي الأبرز بمران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادي الأهلي مرانه الأخير قبل السفر إلى المغرب، والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وظهرت علامات الجدية على حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، بينما ظهرت أفشة في لقطات مختلفة بابتسامته المعهودة، وعقد بيتسو موسيماني مدرب الفريق جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران.



أفشة



جانب من التقسيمة



حراس الاهلي



حمدي فتحي



سعد سمير



على لطفي



قفشة



محمد شريف



موسيماني



ياسر ابراهيم وربيعة

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية مسحة لاعبي الأهلي والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني وأعضاء بعثة الأهلي مسحة طبية عصر السبت الماضي؛ استعدادا للسفر إلى المغرب اليوم؛ لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.