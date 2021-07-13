شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يحسم مصير المعارين بقيادة الغزال.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو طلائع الجيش فترة توقف الدوري لعقد جلسة مع عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق لحسم مصير اللاعبين المعارين للفريق ومعرفة موقف المدير الفنى منهم من أجل مخاطبة أنديتهم لتجديد الإعارة أو التعاقد معهم بشكل نهائى، لاسيما أن الطلائع مهدد برحيل ستة لاعبين عن الفريق تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الحالى، وترغب إدارة التعاقدات بالطلائع بالتشاور مع بسيونى لحسم هذا الملف الشائك وتجهيز البدائل للعمل على الخروج من هذا المطب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى لا يتأثر الفريق فى الموسم الجديد برحيل هؤلاء النجوم.

ويرحل ستة لاعبين عن صفوف طلائع الجيش وهم من القوام الأساسى للفريق الذى يصعب الاستغناء عنهم دفعة واحدة وهم "عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى ومحمد جمال وإسلام محارب"، وكان الطلائع قد حصل على خدمات عمرو جمال وأحمد علاء من الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهى الموسم الحالى، فيما ضم ناصر منسى وعمرو مرعى من بيراميدز على سبيل الإعارة أيضاً، كما تعاقد مع إسلام محارب من الجونة ومحمد جمال من سيراميكا، وظهر اللاعبون الستة بشكل متميز طوال الموسم الأمر الذى دفع أنديتهم للتفكير فى عودتهم مرة أخرى.

فى سياق آخر تقرر أن يخوض الطلائع ستة مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت مباريات الطلائع الودية كالتالى:

14 يوليو.. طلائع الجيش مع وادى دجلة فى الخامسة عصراً

15 يوليو.. طلائع الجيش مع الانتاج الحربى الخامسة عصراً

27 يوليو.. طلائع الجيش مع الجونة الخامسة عصراً

28 يوليو.. طلائع الجيش مع سيراميكا الخامسة عصراً

29 يوليو.. طلائع الجيش مع البنك الاهلى السادسة مساءاً

30 يوليو.. طلائع الجيش مع مصر المقاصة الخامسة عصراً

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسي مهاجم الفريق في الدقيقة 88، فى المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.