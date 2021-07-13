شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يغيب عن مران الأهلي قبل السفر إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قد اكتفى بأداء جلسة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.
وأوضح عبد الحفيظ أن «معلول» اكتفى بأداء جلسة في «الجيم»؛ وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، وفقا لما يحدده الجهاز الفني لبعض اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعب جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.
واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4ــ1.
وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى بنظام المباراة الواحدة للموسم الثانى على التوالى بعد نهائى القرن الشهير الذى جمع الأهلى والزمالك وانتهى بتتويج المارد الأحمر بطلا للقارة بهدفين مقابل هدف.
واجمالا خاض الأهلى 10 مباريات نهائية على الصعيد الافريقى بنظام المباراة الواحدة بواقع 9 مباريات فى كأس السوبر الأفريقى وواحدة بنهائى دوري الأبطال الأفريقى أمام الزمالك.
ونجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز فى ثمانية مباريات من 10 نهائيات أفريقية ليتوج بطلا للسوبر الافريقى أعوام (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021) ولقب واحد في دوري أبطال إفريقيا (2020)، مع تعرضه للخسارة في مباراة السوبر الإفريقي عامي 1994 و2015.
ويأتي ظهور الاهلى في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.
وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).