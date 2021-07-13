شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يغيب عن مران الأهلي قبل السفر إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قد اكتفى بأداء جلسة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أن «معلول» اكتفى بأداء جلسة في «الجيم»؛ وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، وفقا لما يحدده الجهاز الفني لبعض اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعب جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4ــ1.