شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفع الحمل البدنى للإسماعيلى استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر ايهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى خوض فريقه للتدريبات على فترتين صباحاً ومساء لرفع اللياقة البدنية للاعبين بعد الإجازة التى حصلوا عليها لمدة أسبوع خلال فترة التوقف، ويعود الدراويش، اليوم الثلاثاء، للتدريبات استعداداً لمواجهة بيراميدز المحدد لها الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي على تنظيم مباراتين وديتين أمام فريقى المصرى يوم 18 يوليو الجارى ودمياط يوم 22 من نفس الشهر، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، يأتى ذلك ضمن برنامج إعداد الفريق لمواجهة بيراميدز مطلع أغسطس المقبل ضمن مؤجلات مسابقة الدورى الممتاز.

واستقر إيهاب جلال على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، ويناقش إيهاب جلال مع جهازه المعاون خريطة المباريات الودية المنتظر خوضها خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعداداً لمواجهة بيراميدز.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.