شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخوض محمد الشناوى نهائى أفريقيا مصاباً بعد تضارب تصريحات جهاز الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى موقف لاعبه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر مؤكداً أن الحارس سليم بنسبة 100% قبل خوض مباراة نهائى دورى الأبطال الأفريقى أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل بالمغرب، وتأتى تأكيدات جهاز الأهلى حول جاهزية الشناوى بعدما حدث تضارب فى تصريحات الجهاز الفنى حول الحارس لاسيما عقب إعلان موسيمانى فى المؤتمر الصحفى لمباراة المقاولون العرب بالدوري عدم جاهزية الشناوى بشكل كامل للمباراة ورغبته فى الدفع بالحارس مصطفى شوبير خوفاً من تفاقم الإصابة لولا تأخر تسجيل المارد الأحمر لهدفى الفوز بالمباراة قبل أن يعود ويؤكد فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مواجهة مصر المقاصة أن الشناوى جاهز وسليم وأن الجهاز الطبى لم يكن يسمح بإشراكه حال معاناته من أى إصابة.

وتلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان عقب نهاية مباراة الاهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دوري الابطال الافريقى والمقرر لها السبت المقبل بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الاوليمبياد.

تأكد لحاق رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، بالمباراة الأولى للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو أمام اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، بعد الغاء الحجر الصحى للفراعنة فى طوكيو.

ويعد محمد الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

وتعد الطفرة الأكبر فى مسيرة محمد الشناوى هو تدريبه مع مدرب الحراس الإيطالى ميشيل يانكون، الذى كان له بصمة واضحة على أدائه، فتطور بشكل مذهل للغاية، وأصبح متكاملا، ليصبح سدًا جديدًا للأهلى ومنتخب مصر.