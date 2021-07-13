موسيماني يعلن قائمة الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الفريق، المقرر أن تسافر إلى المغرب، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

واختار موسيماني قائمة مكونة من:

حراسة المرمى:محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أكرم توفيق، عمرو السولية، مجدي أفشة، أليو ديانج، وليد سليمان، كريم نيدفيد،محمد محمود.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد، محمود كهربا، صلاح محسن، والتر بواليا، مروان محسن، أجايي".

ومن المقرر أن تغادر بعث الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز، في التاسعة مساء السبت المقبل ،على استاد مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية.