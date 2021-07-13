تقارير: ليفربول فتح ملف تمديد عقد صلاح.. لكن المحادثات "ليست متقدمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي فتحت ملف تمديد عقد المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول مع بداية موسم 2017/2018 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقد البالغ من العمر 29 عاما بنهاية موسم 2023.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ليفربول إيكو نقلا عن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن ليفربول فتح بالفعل ملف تمديد عقد صلاح، لكن المفاوضات بين الطرفين ليست متقدمة.

وقال رومانو لـ "Anfield Watch": "مفاوضات العقد بين النادي وصلاح ليست في المراحل النهائية بعد".

وأضاف: "لقد تحدثوا (ليفربول وصلاح) لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد".

وخلال 4 مواسم خاضها صلاح مع ليفربول، نجح في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن اللاعب المصري شارك في 203 مباراة بقميص ليفربول في مختلف البطولات، سجل 125 هدفا وصنع 47 تمريرة ناجحة.