سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب فريق الأهلي، سلبية مسحة اللاعبين والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.

وتغادر بعث الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي القاهرة عصر اليوم؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني وأعضاء بعثة الأهلي مسحة طبية عصر السبت الماضي؛ استعدادا للسفر إلى المغرب اليوم؛ لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف لاعبو الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن تدخل بعثة الأهلي فقاعة طبية فور الوصول إلى المغرب؛ وذلك استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.