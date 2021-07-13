المدير الرياضي لكايزر تشيفز يكشف سر قوة الأهلي.. وتغير طريقة لعب موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد كايزر موتينج جونيور، المدير الرياضي لكايزر تشيفز، أن مواجهة فريقه أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون تاريخية للفريقين.

وقال جونيور في تصريحات لقناة أون تايم سورتس 1:" ستكون مباراة تاريخية للفريقين، نتدرب بشكل مستمر في المعسكر، ونحضر الفريق في أسرع وقت، وسيكون لقاء لا يمكن تصديقه".

وأضاف:" الفريقان عندهما قدر كبير من الخبرة، وهناك نوع كبير من التحدي، وبيتسو موسيماني عمل شيئا كبيرا مع الأهلي وغير طريقة لعبه، وسنحاول تحقيق نتيجة ايجابية، وستكون مهمة صعبة علينا".

وتابع:" طريقة اللعب ممكن تختلف؛ فموسيماني يعرف الكثير عن كايرز تشيفز، ومن الممكن أن يكون قد غير من أسلوبه وحصل له نضج كروي مع الأهلي، الوضع سيكون مختلفا عما كان عليه بيتسو في جنوب إفريقيا".

وأكمل:" لو اعتقدنا أننا نعرف بيتسو جيدا سنكون قد وقعنا في خطأ كبير، خاصة أن هناك بعض اللاعبين في الأهلي لا نعرفهم بشكل كافٍ، وأعلم أن الأهلي يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، وسنحاول عدم التركيز على لاعب معين، وسنحاول معرفة مناطق التهديد والخطر خاصة أن طريقة إنهاء الأهلي للهجمة تكون بشكل جيد، وسر قوة الأهلي في جماعيته".

وأتم: "سيكون لقاءً حماسيا، وستكون مواجهة قوية، وسنحاول تعويض الغيابات أمام الأهلي، وكنا نتمنى تواجد الجماهير في المباراة لأنها كانت ستمنحنا قوة خلال اللقاء الصعب".