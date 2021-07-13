مران الأهلي.. موسيماني يحاضر بالفيديو.. وجلسة لبواليا في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز.

وقام موسيماني خلال محاضرة الفيديو التي استمرت قرابة 40 دقيقة، باستعراض مواطن القوة والضعف في فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الذي يواجه الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكتفى والتر بواليا، مهاجم الأهلي بأداء جلسة تدريبات منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه، أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

وأوضح أبوعبلة أن بواليا، أدى برنامجا تدريبيا وعلاجا طبيعيا بشكل منفرد، وسوف يشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدا الأربعاء.