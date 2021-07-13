5 لاعبين من المنتخب الإيطالي ضمن التشكيل المثالي ليورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التشكيل المثالي لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والتي تُوج بها المنتخب الإيطالي لكرة القدم.

وتُوجت إيطاليا بلقب يورو بعد الفوز على إنجلترا في مباراة النهائي بركلات الترجيح 3-2، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وضم تشكيل يورو 5 لاعبين من المنتخب الإيطالي هم: جيانلويجي دوناروما، ليوناردو سبينازولا، ليوناردو بونوتشي، فيديريكو كييزا وجورجينو.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: جيانوليجي دوناروما.

خط الدفاع: ليوناردو سبينازولا، هاري ماجواير، ليوناردو بونوتشي، كايل ووكر.

خط الوسط: بيدري، جورجينو، بيير-إيميل هويبيرج.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، لوكاكو، فيديريكو كييزا.