تقرير تفاعلي.. كيف فجر طولان موهبة مهاجم مصر الأول بتعاليم جوارديولا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

واصل محمد شريف، مهاجم الأهلي، السير بخطى ثابتة نحو لقب المهاجم الأفضل في مصر الذي يقبع فيها اللاعب، بعد تألقه مع الأحمر ووصوله إلى صدارة جدول الهدافين ببطولة الدوري بتسجيله 15 هدفا دون ضربات جزاء، بمشاركة زميله القادم أحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

شريف الذي حصل الموسم الماضي على المركز الثاني في قائمة هداف الدوري بعد عبد الله السعيد في موسمه الأول الذي يلعب فيه بمركز المهاجم - واصل تألقه وصعد لصدارة جدول الهدافين في الدوري مقدماً أرقاماً مميزة .

بدأ شريف مشواره مع كرة القدم في جميع مراكز ما خلف المهاجم، واستمر حتى الموسم قبل الماضي أسيراً في مركز الجناح، ثم انفجر مع حلمي طولان، مدرب إنبي، في إعارته السابقة مع النادي البترولي، بعدما قام المدرب العجوز بتعديل مركزه ليعيده إلى الأهلي مرة أخرى، بعد أن تفوق على جميع مهاجمي الأحمر الموسم الماضي ببطولة الدوري.

واستلهم طولان الذي ينتمي إلى الكرة التي تصنف بـ"القديمة" بعض المفاهيم المنتمية للكرة الحديثة في شكل المهاجم والتي قادها الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي والأسبق لبرشلونة، واستطاع بفكرة ومهاجم خارج الصندوق التفوق على من ينتمي لهذه الكرة، وسبق أن دربوا شريف وفاتهم هذا الاستخدام وأبرزهم أحمد حسام ميدو والأوروجوائي لاسارتي، مدرب الأهلي الأسبق.

وسجل شريف من مركزه الجديد مع إنبي 14 منها ضربتي جزاء فقط ليحقق أفضل رقم له منذ بداية مشواره مع كرة القدم ثم يواصل الموسم الحالي الحفاظ على مستواه مسجلاً 21 هدفا، بعد احتساب هدفه الثالث في المقاصة.

وفسر حلمي طولان رؤيته في تعديل مركز لاعبه السابق "شريف" كمهاجم غير تقليدي بمعنى أنه مختلف عن الفكرة المعروفة عن المهاجم، الناس ترى أن المهاجم يجب أن يجسد الصورة الذهنية لرقم 9 المتمركز داخل منطقة الجزاء الذي يلعب دور المحطة.

وأكمل: "شريف مختلف هو يواجه المرمى دائماً عكس المتبع أن المهاجم ظهره إلى مرمي الخصم وهو ما يهدر الوقت في عملية الدوران، بالإضافة إلى تحركه باستمرار في جميع مناطق الخصوم".

ويري طولان أن شريف يتميز عن جميع أقرانه في منتخب مصر، "شريف يتميز بالسرعة عن كل هؤلاء وله طعم آخر ومختلف".

تأثير طولان ظهر سريعا مع إنبي، واستمر أثره في الأهلي حيث لم يسجل شريف مع إنبي ما يفوق كل أهدافه في مسيرته فحسب، بل استطاع اللاعب تسجيل أكثر من ضعفي ما سجله في مشواره بعد تعديل مركزه كما في الرسم التالي:

بخلاف مميزات شريف التي ذكرها طولان، فإن اللاعب يملك ميزة ومهارة لا يملكها أحد من المهاجمين في مصر، وهي اللعب بكلتا القدمين بكفاءة عالية حتى إن بعضا من زملائه لا يعرفون أن قدمه اليسرى هى الأساسية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في مساعدة اللعب على التسديد من وضعيات أكثر عن أقرانه.

وجاء عماد متعب، نجم الأهلي المعتزل، ليقدم نصيحة عمل بيها شريف مع سامي قمصان المدرب العام للأهلي الذي عمل مع اللاعب خلال وحدات تدريبية تخصصية على استخدام ضربات الرأس لتظهر البصمة سريعاً بتسجيل شريف هدفين في المقاصة من ضربات رأس.

متعب كان قد نصح شريف إتقان ضربات الرأس، عقب إهدار الأخير فرصا أمام الترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تحول شريف إلي مهاجم بناء على رؤية طولان الذي نفض الغبار عن جناح سجل خلال 4 مواسم 11 هدفا ليجعله يسجل 14 هدفا في موسم واحد ويضيف له قفزة ونقلة نوعية في مشواره الكروي الذي يتطور من عام لعام حتي وصل إلى ما هو عليه الأن فخلال 6 مواسم للاعب الذي يبلغ من 25 عاماً لم تتراجع أرقامه مطلقا كما في الرسم التالي.

وعلى الرغم من أن شريف لم يكن مهاجماً إلا أنه سجل 91% من أهدافه من داخل منطقة الجزاء وسجل 4 فقط من خارج من المنطقة، منها انفرادات باستثناء هدفه هذا الموسم في الزمالك الذي جاء بتسديدة قوية بيساره.

النقاط تمثل أماكن تسجل شريف لأهدافه الـ46 مع الأهلي وإنبي ودجلة ويظهر أن جميع الأهداف من داخل منطقة الجزاء

براعة شريف في اللعب بكلتا القدمين ظهرت بوضوح خلال إحصائية حول أهدافه الـ46 بمشواره مع كرة القدم أظهرت تسجله إلى 24 هدف بقدمه اليمنى بنسبة 52% و 19 هدف بقدمه الأساسية اليسرى بنسبة 41% وأخيراً شاركت رأسه في 3 أهداف فقط بنسبة 7% وهو ما دفع متعب لتقديم النصيحة إليه وعمله المنفرد لتطوير هذه الجزئية.

وعلى صعيد صناعة الأهداف لم يتأثر بتغيير مركزه من الجناح إلي المهاجم لمهاجم المركزين بطبيعة الحال حيث صنع شريف خلال مشواره الكروي 19هدف ، 9 منهم وهو يلعب في مركز المهاجم بواقع 5 مع إنبي و4 مع الأهلي فيما صنع 10 أهداف خلال مشاركته وهو يلعب على طرفي الملعب.

ويبقى الرقم الوحيد الذي يستعصى على شريف حتى الآن عدم تسجيله من كرات ثابتة، وهذا يرجع في المقام الأول لعدم منحه الفرصة أو اختياره لتسديد مثل هذه الكرات.