تسجيل صوتي مسرب لبيريز: كاسياس وراؤول هما خدعتا ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نقلت تقارير أوروبية، تصريحات مسجلة سابقة لفلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي، وهو يصف إيكر كاسياس وراؤول جونزليس بكلمات قاسية.

ونشرت مجلة "El Confidential" الإسبانية، تسجيلا صوتيا مسربا لبيريز يعود إلى عام 2006 وهو يتحدث بقسوة عن ثنائي ريال مدريد السابقين.

*في عام 2006، كان بيريز قد تقدم باستقالته من رئاسة ريال مدريد ليتم انتخاب رامون كالديرون، قبل عودة بيريز مرة أخرى في عام 2009 إلى الآن.

وقال بيريز في التسجيل الصوتي: "كاسياس ليس حارس مرمى لنادي مثل ريال مدريد ، ماذا تريدني أن أخبرك؟ لم يكن كذلك أبدا، لقد كان الفشل الكبير الذي واجهناه".

وأضاف: "ما حدث هو أن لديك من يعشقونه، يحبونه، يتحدثون إليه، إنهم يدافعون عنه كثيرًا، إنه واحدة من أكبر الحيل والثانية كان راؤول.. خدعتا مدريد الكبيرتان هما راؤول الأول وكاسياس الثاني".

جدير بالذكر أنه راؤول يتولى حاليا القيادة الفنية لفريق ريال مدريد كاستيا، بينما يشغل كاسياس منصب نائب مدير مؤسسة النادي.