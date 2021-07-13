الميركاتو الصيفي 2021 | برشلونة يُضحي بـ5 لاعبين من أجل ميسي

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يكثف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، محاولاته في الوقت الحالي من أجل توفير الأموال المطلوبة لتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرحلة المقبلة.
وانتهى عقد ليونيل ميسي رسميًا مع نادي برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضي، وأصبح لاعبًا حرًا في الوقت الحالي في ظل عدم قدرة برشلونة المالية على توفير راتبه قبل بيع بعض اللاعبين.
ووضع خوان لابورتا قائمة سابقة مكونة من 3 لاعبين مطلوب رحيلهم في الميركاتو الصيفي 2021، وهم، صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش إضافة إلى مارتن برايثوايت في ظل عدم الحاجة الفنية لهم الموسم المقبل.
ولكن مع صعوبة التخلص من الثلاثي في ظل راتبهم المرتفع للغاية، أضاف لابورتا الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان ضمن قائمة المعروضين للبيع في الميركاتو الصيفي 2021.
وينتهي عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل مع رفضه تمامًا تجديد العقد حتى الآن مما يجعل النادي الكتالوني في خطر خسارته مجانًا في الميركاتو الصيفي 2021.
أما جريزمان فبجانب راتبه المرتفع الذي يصل إلى 40 مليون يورو سنويًا، فإن رونالد كومان لا ينوي الاعتماد عليه أساسيًا الموسم المقبل بعد وصول سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي.
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