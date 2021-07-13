بطل الدوري الفرنسي والتركي يتنافسان على ضم محمد بن رمضان

بات لاعب وسط فريق الترجي التونسي محمد علي بن رمضان، هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تألقه مع غول أفريقيا الموسم المُنصرم.

وتألق محمد بن رمضان مع الترجي الموسم المنصرم، وقاد فريقه للفوز ببطولة الدوري التونسي وودع دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي على يد الاهلي المصري، وسجل 10 أهداف و8 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة.

وتواجد العديد من الكشافة الفرنسيين والأجانب خلال مباريات الترجي هذا الموسم في الملاعب الإفريقية لمراقبة محمد علي بن رمضان، أبرزهم ليون وليل الفرنسيان وبيشكتاش وجالطة سراي التركيان، بالإضافة إلى نوادي أخرى في الدوري الفرنسي، حسبما ورد بموقع فووت ميركاتو.

ويجيد بن رمضان اللعب في مركز رقم 8، كما يُعتبر أحد أعظم آمال كرة القدم التونسية والذي لديه بالفعل عدد قليل من المشاركات مع نسور قرطاج، وستحتدم معركة بين الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ21 عامًا.

وأثارت عروض بن رمضان في بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري التونسي، اهتمام العديد من الأندية الفرنسية والأجنبية، ويعتزم اللاعب أن يأخذ وقته لاتخاذ القرار الصحيح، لكن هناك شيء واحد مؤكد هو رحيله إلى أوروبا وسيكون رهانًا منخفض المخاطر بالنسبة للاعب يمتلك موهبة رائعة.