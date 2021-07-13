صفقات الاهلي | الخطيب يستغل تواجده بالمغرب لإنهاء صفقة سفيان رحيمي

يستغل رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب، سفره مع بعثة فريق الكرة إلى المغرب، من أجل فتح خط المفاوضات مع الرجاء المغربي للتعاقد مع مهاجم الفريق سفيان رحيمي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويترأس محمود الخطيب بعثة الأهلي التي تسافر إلى المغرب مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا.

ويسعى النادي الاهلي للتعاقد مع المغربي سفيان رحيمي، بناء على طلب المدير الفني بيتسو موسيماني بعد أن أبدى إعجابه به ورغبته في تدعيم الخط الهجومي للمارد الأحمر، من أجل المنافسة على جميع البطولات الموسم المُقبل.

وفتح مسئولو الاهلي خط المفاوضات مع الرجاء حينما تواجدت بعثة الفريق بالقاهرة لخوض ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية، لكنها لم تكتمل بسبب مغالاة النادي المغربي في طلباته المادية.

وتألق سفيان رحيمي مع الرجاء المغربي هذا الموسم وقاد فريقه للتتويج ببطولة الكونفيدرالية الافريقية بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف، وسجل خلال البطولة 5 أهداف منهم هدفين من ضربات الجزاء.

كما ينافس على هداف البطولة المحلية الدوري المغربي، إذ يأتي في المركز الثالث برصيد 12 هدف، يسبقه زميله بالفريق الكونغولي بين مالانجو برصيد 14 هدف، بينما يتربع أيوب الكعبي على عرش صدارة الهدافين برصيد 15 هدف.