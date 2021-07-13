الميركاتو الصيفي 2021 | الكشف عن مفاوضات عرض برشلونة لضم ريناتو سانشيز

يراقب نادي برشلونة وضع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب نادي ليل الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل تعويض ضياع صفقة لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وخطف نادي باريس سان جيرمان هدف برشلونة الأول في خط الوسط، جورجينيو فينالدوم خلال الميركاتو الصيفي 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي ليفربول.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية أن نادي برشلونة استفسر بالفعل من نادي ليل على إمكانية التعاقد مع ريناتو سانشيز الصيف الحالي لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم المقبل.

وتألق ريناتو سانشيز مع منتخب البرتغال خلال بطولة “يورو 2020″، رغم توديع البطولة من دور الـ16، كما أنه ساهم في تحقيق لقب الدوري الفرنسي مع نادي ليل، مما لفت أنظار الأندية الكبرى له.

ليل منفتح على بيع ليل الفرنسي في ظل اهتمام ناديي ليفربول وبرشلونة، لكنه يرغب في تحقيق أكبر ربح مادي من رحيله مما يدفعه لفتح مزاد من أجل بيع سانشيز الصيف الحالي.

برشلونة لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن من أجل ضم ريناتو سانشيز، ولن يستطع ذلك إلا بعد التخلص من بعض لاعبيه أبرزهما ميراليم بيانيتش وصامويل أومتيتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

لكن في حال فشل برشلونة في بيع لاعبيه وتسويقهما بالشكل المطلوب، فإنه لن يستطع التعاقد مع ريناتو سانشيز في ظل رفض نادي ليل رحيله على سبيل الإعارة.