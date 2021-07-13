الترجي يُفاضل بين معلول ولشابي لخلافة الشعباني

تفُاضل إدارة نادي الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، بين المدير الفني لفريق الرجاء المغربي لسعد الشابي، ومدرب المنتخب السوري السابق نبيل معلول، لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المُقبل، خلفا لمُعين الشعباني.

وتسعى إدارة الترجي التونسي للتعاقد مع مدير فني لخلافة معين الشعباني، بعد أن استقرت على عدم تجديد عقده بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد الاهلي المصري.

وودع الترجي دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما خرج مبكرًا من كأس تونس من دور الـ32 أمام النجم الساحلي بعد الخسارة بهدف نظيف، لكنه نجح في التتويج ببطولة الدوري التونسي بـ60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وبات التونسي نبيل معلول مرشحًا لتدريب الترجي، بعدما رحل عن المنتخب السوري مؤخرًا، خاصة وأنه سبق أن درب ولعب لغول افريقيا من قبل وفاز معه كمدرب ببطولة الدوري التونسي ودوري أبطال افريقيا قبل في 2011، حسبما ورد بموقع نسمة التونسي.

كما زادت حظوظ لسعد الشابي بتدريب الترجي بعد أن نجح بالفوز بأول لقب افريقي له، بالفوز ببطولة الكونفيدرالية الافريقية مع الرجاء على حساب شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف.

وكان لسعد الشابي مرشحًا لتدريب المنتخب التونسي، لخلافة المدير الفني لنسور قرطاج منذر الكبير الذي تولى المهمة منذ أغسطس 2019، بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع الفرنسي آلان جيريس.