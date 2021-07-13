صفقات مانشستر سيتي | مهاجم ريال مدريد مستهدف من قبل جوارديولا

يفكر مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، كخيار هجومي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، الحالية من أجل تعويض رحيل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

ورحل سيرجيو أجويرو عن صفوف نادي مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد نهاية عقده، منتقلًا إلى صفوف نادي برشلونة في صفقة انتقال حر.

ووضع بيب جوارديولا المهاجم الفرنسي بنزيما كخيار ثاني من أجل تعويض رحيل أجويرو وذلك في حال فشل في التعاقد مع هاري كين الميركاتو الصيفي 2021، في ظل المبالغة من توتنهام في الطلبات المادية.

وتواصل بالفعل مسؤولو نادي مانشستر سيتي مع ممثلي كريم بنزيما من أجل إقناعه بالانتقال إلى بطل إنجلترا الموسم المقبل، مع إغراءه براتب أعلى من المعروض عليه في ريال مدريد.

ريال مدريد قطع الطريق على أحلام بيب جوارديولا وذلك بعدما توصل لاتفاق مع كريم بنزيما من أجل تجديد عقده حتى عام 2023 وذلك من اجل حمايته من الانتقال إلى مانشستر سيتي.