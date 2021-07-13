تكنيك وطريقة محمد صلاح في تسجيل ضربات الجزاء

يعتبر جناح فريق ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، هو الخيار الأول في تنفيذ ركلات الترجيح لدى المدير الفني للريدز الألماني يورجن كلوب، خلال المواسم الأخيرة.

ونجح ليفربول في تسجيل آخر 18 ضربة جزاء بنجاح في جميع المسابقات، باستثناء ركلات الترجيح، وأحرز محمد صلاح آخر 13 ركلة جزاء لصالح الريدز بنجاح، وفقًا لتقرير نشرته شبكة “أوبتا” العالمية، في أكتوبر الماضي.

ونشر موقع Anfield Watch المختص بأخبار ليفربول، تقريرًا عن صلاح يوضح التكنيك والطريقة التي ينفذ بها الدولي المصري ركلات الجزاء، الأمر الذي جعله يحول أغلب الركلات إلى أهداف، ويبقى الخيار الأول في التسديد لدى كلوب.

وأكد الموقع أن روتين محمد صلاح في تنفيذ ركلات الجزاء لا يتغير، فهو يركض نحو الكرة ثم يسدد الكرة بكل قوة فتكسن الشباك، وأفترض أن حارس المرمى يسير في الاتجاه الصحيح، فإن قوة تسديدة مو صلاح ستظل تجعل من الصعب على حارس المرمى أن ينقذ الكرة.

وتحصل ليفربول على 6 ركلات جزاء الموسم الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، “البريميرليج” لم يهدر أي ضربة منهم، إذ استطاع مو صلاح أن يحولهم إلى أهداف.

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا خسارة بطولة أمم أوروبا اليورو 2020 أمام منتخب إيطاليا، بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.