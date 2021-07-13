صفقات ليفربول | حقيقة اهتمام كلوب بثلاثي المنتخب الانجليزي

كشفت تقارير صحفية، حقيقة ما يتردد حول اهتمام مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، بثلاثي المنتخب الإنجليزي، بعدما قدموا عروضاً رائعة ومثيرة رفقة منتخب بلادهم انجلترا في يورو 2020.

لم يتعاقد ليفربول سوى مع إبراهيما كوناتي قادمًا من لابيزيج مقابل 35 مليون جنية إسترليني وذلك من أجل محاولة ترميم الخط الخلفي.

إرتبط ليفربول مؤخرًا بالإهتمام بالتعاقد مع كل من جاك جريليش من أستون فيلا، ورحيم سترلينج من مانشستر سيتي، وديكلان رايس من وست هام يونايتد، وذلك بعد تالقهم مؤخرًا رفقة بلادهم انجلترا.

مع غريليش فإن يورجن كلوب لديه بعض التحفظات على شخصية اللاعب خارج الملعب، وبالتالي رفض فرصة التوقيع مع لاعب أستون فيلا، في الميركاتو الصيفي 2021.

من ناحية أخرى، فأن رحيم سترلينج لديه قصة مختلفة، خصوصًا وأن كلوب يود التوقيع مع نجم انجلترا في يورو 2020 من أجل مساعدة الخط الأمامي الذي يعاني من تذبذب في المستوى عما كان في السابق.

علاوة على ذلك، فإن الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج يشعر بالإحباط مع مانشستر سيتي، خاصة بعد تواجده في عدة مباريات وبالأخص في دوري أبطال أوروبا على دكة البدلاء في تشكيلة بيب جوارديولا.

أما ديكلان رايس، فإن كلوب مهتم بشدة بالتعاقد مع اللاعب، لكن ما يقف أمام تلك الصفقة هو مطالب وست هام المرتفعة خصوصًا وأن الفريق يريد 80 مليون جنية إسترليني على الأقل من أجل الموافقة على رحيل نجم وست هام يونايتد.

ومن المتوقع أن يتجه ليفربول لخيارات جديدة من أجل تدعيم خط الوسط والتعاقد مع لاعب جديد يعوض رحيل الهولندي فاينالدوم والذي إنضم إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف في صفقة مجانية بعد إنتهاء عقده مع الريدز.