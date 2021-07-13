صفقات الهلال | منافسة مع الشباب والتعاون على ضم حسن العمري

دخل نادي الهلال السعودي في منافسة شرسة مع ناديي الشباب والتعاون، من أجل التعاقد مع مهاجم نادي القادسية حسن العمري، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تألقه الموسم الماضي.

وتألق حسن العمري مع القادسية الموسم الماضي من الدوري السعودي، وقد أنهاه على رأس قائمة الهدافين السعوديين للبطولة برصيد 12 هدفًا، ومع هبوط ناديه إلى دوري الدرجة الأولى زاد من فرص الرحيل.

ولم يتم الاتفاق مع أي نادٍ بشكل نهائي بشأن انتقال حسن العمري، كما أن العرض الشبابي وعرض التعاون الأكثر جدية ورسمية، فيما تدور أحاديث عن رغبة أندية في الدخول للمنافسة على الصفقة، من بينها الهلال، حسبما ورد بصحيفة الشرق الأوسط.

وبدأ فريق الهلال تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ليورناردو جاريم، أمس الإثنين، تحضيراته في معسكره في سالزبورغ بالنمسا من خلال حصة تدريبية هي الأولى له تركزت في مجملها على النواحي الاسترجاعية واللياقية والبدنية، وسيؤدي اليوم حصة تدريب مسائية.