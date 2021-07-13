النصر يطالب باللعب النظيف والهلال يرفض تحديد سقف الرواتب

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، ورئيس لجنة الاحتراف وجابر سعد، ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، ورئيس نادي النصر مسلي آل معمر وباقي رؤساء الأندية، اجتماعًا أمس الإثنين، عن طريق الاتصال المرئي؛ وذلك لمناقشة تحديد سقف أعلى لأجور اللاعبين.

من جانبه رفض فهد بن نافل التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في تحديد سقف أعلى لأجور اللاعبين وفقًا للمادة 15 من اللائحة المحدثة للجنة الاحتراف، الأمر الذي لقى دعما من رئيس نادي الطائي تركي الضبعان.

على الجانب الآخر، طالب مسلي آل معمر بتطبيق النظام العالمي المعروف بـ”اللعب المالي النظيف”، مشيرًا إلى أن فتح السقف يزيد من مديونيات الأندية، كما طالب ممثل الاتحاد بضوابط محددة للرواتب، فيما ذهب ممثل الشباب مع رفع السقف الأعلى للرواتب بحدود، بينما حضر ممثل النادي الأهلي الاجتماع دون أطروحات أو مطالبات.

وقوبلت مطالب نادي الهلال والأندية التي أيدته بفتح سقف الرواتب، بالرفض المبدئي من الاتحاد بسبب الالتزام بنظام الحوكمة المالية والديون التي ستتراكم على الأندية، وفق لتجارب سابقة، حسبما ورد بصحيفة الرياضية.

وناقش رؤساء الأندية المادة 35 من اللائحة المتعلقة بحرية انتقال اللاعبين في سن الـ 18، وأنه سيسبب ضررًا عليهم، مطالبين برفع بدل التدريب حال الإصرار على تطبيق اللائحة الجديدة.

وتطرق بعض رؤساء الأندية إلى العقوبات والشروط الجزائية على اللاعب في العقود، والتي وصفها أغلب الرؤساء بأنها تصب في مصلحة اللاعب ولا تستطيع الأندية اتخاذ قرارات لحفظ حقوقها.

وطالب اتحاد القدم رؤساء الأندية بإرسال المقترحات والآراء إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ومن ثم إرسالها إلى الاتحاد لإعادة دراستها، واتفق رؤساء الأندية على لقاء يسبق اجتماعهم مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة غدًا لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص الأندية قبل انطلاق الموسم.