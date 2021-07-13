الامارات | منع فريق تركي من دخول اليونان بسبب عدم صلاحيات فحوص كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن منع فريق تركي من دخول اليونان بسبب عدم صلاحيات فحوص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منع مسؤولو مطار أثينا أمس فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم من دخول البلاد حيث كان من المقرر أن يخوض مباراة ودية ضد أولمبياكوس، بطل اليونان، وذلك بسبب عدم صلاحية اختبارات "كوفيد-19". وقدم قطب مدينة إسطنبول اختبارات "بي سي آر" لمدة أقل من 72 ساعة، لكن السلطات اليونانية أكدت بأن بروتوكول الدخول من تركيا يتطلب اختبارات أقل من 24 ساعة.

وقالت سلطات المطار إن نادي غلطة سراي رفض الخضوع لمزيد من اختبارات كوفيد، وبعد انتظار دام ساعتين في المطار، عاد إلى اسطنبول. وقال مصدر رفيع في الأمانة العامة للحماية المدنية لوكالة فرانس برس إن "القواعد الصحية تنطبق على الجميع". وقال وزير الحماية المدنية نيكوس خاردالياس لاحقاً إن فريق غلطة سراي "رفض الخضوع لاختبار سريع وفقًا لبنود القانون اليوناني الحالي". وفي رسالة نُشرت على موقعه على الإنترنت، اشتكى غلطة سراي من "تمييز صريح" ضده واتهم سلطات المطار بمعاملة النادي "بطريقة غير لائقة ومتغطرسة جدا".

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