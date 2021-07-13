بمشاركة المصري محمد النني .. أرسنال يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بمعسكر إسكتلندا

الشارقة - اميمة ياسر - نشر الموقع الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي مجموعة من صور اللاعبين في المعسكر التحضيري المقام في إسكتلندا استعدادًا للموسم الجديد، 2021/21.

ويبدأ أرسنال مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس المقبل، أمام برينتفورد.

وتوجه 30 لاعبًا من أرسنال تحت قيادة المدرب مايكل أرتيتا إلى إسكتلندا لخوض المعسكر التدريبي، الذي سيستمر 5 أيام.

ويلتقي أرسنال يوم غد مع فريق هيبرنيان ورينجرز يوم السبت المقبل.

ونشر الموقع الرسمي لنادي أرسنال مجموعة من صور اللاعبين في المعسكر، كان أبرزهم محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر.

وتواجد كذلك الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، والفرنسي ألكسندر لاكازيت، والبرازيلي ويليان، والإسباني هيكتور بيليرين.