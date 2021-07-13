الامارات | نوريس سائق فورمولا-1 يتعرض لسرقة عقب نهائي يورو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن نوريس سائق فورمولا-1 يتعرض لسرقة عقب نهائي يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق مكلارين المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 مساء أمس الاثنين أن سائقه لاندو نوريس تعرض لسرقة ساعته عقب المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) التي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية على ملعب "ويمبلي" في لندن أمس الأول الأحد.



ونشر نوريس مقاطع فيديو وصور عبر تطبيق "إنستجرام"، لتواجده في ملعب ويمبلي مساء الأحد لحضور نهائي يورو 2020 بين منتخب بلاده انجلترا ومنتخب إيطاليا، الذي شهد تعادل المنتخبين 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي ثم حسم بفوز إيطاليا 3 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية لتتوج باللقب.



وذكر فريق مكلارين أن نوريس تعرض لحادث، ولم يصب بأذى لكنه أصيب بصدمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل لأن "القضية بيد الشرطة الآن."



ويحتل نوريس المركز الرابع في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بينما يحتل مكلارين المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الصانعين.

وتتواصل منافسات بطولة العالم لفورمولا-1 يوم الأحد المقبل بإقامة سباق الجائزة الكبرى البريطاني على مضمار سيلفرستون.

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