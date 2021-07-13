شكرا لقرائتكم خبر عن 21 يوليو آخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى بتقرير طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 21 يوليو الجارى كآخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو، على أن يتم تقديم تقرير طبى بحالة اللاعب الذى يتم استبعاده واستبداله بلاعب آخر.

وحددت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 21 يوليو كآخر موعد لاستبدال اللاعبين، نظرا لأن المنتخب الأولمبى سيخوض مباراته الأولى فى الأولمبياد أمام إسبانيا يوم 22 من نفس الشهر.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الأولمبياد بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28 يوليو.

فى السياق ذاته قرر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اعتماد مبدأ الأقدمية فى اختيار "كابتن" المنتخب فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق يوم 22 يوليو الجارى.

ووفقا لمبدأ الأقدمية جاء ترتيب "كباتن" المنتخب الأولمبى على النحو التالى : أحمد حجازى يليه رمضان صبحي ثم محمد الشناوي ثم محمود الونش ثم صلاح محسن ثم طاهر محمد طاهر.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو، على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.