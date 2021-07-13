شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يحذر لاعبى الأهلى من الاستهانة بكايزر: نفسى قفشة يسجل هدف الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عمرو الحلوانى نجم الأهلى السابق وفريق أسوان حالياً لاعبى القلعة الحمراء من الاستهانة بفريق كايزر تشيفز فى مباراة الدور النهائى بدورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين مساء السبت المقبل بالمغرب.

وقال الحلوانى، فى تصريحات لـ"الخليج 365": الأهلى فريق كبير وأتمنى يحقق البطولة، وأتمنى أن يكون الفريق فى كامل تركيزه لأنها مباراة واحدة تحسم اللقب، والأهلى إذا كان فى حالته الطبيعية يمكنه أن يفوز بهدفين أو ثلاثة، وأتمنى أن يعود اللاعبين باللقب العاشر.

وأضاف متحدثاً عن أهم العناصر التى يتوقع تألقها فى اللقاء: أتمنى التوفيق جداً لمحمد مجدى قفشة وأن يكون سبب الفوز ويسجل فى المباراة، ومحمد شريف وقفشة إذا كانوا فى حالتهما الأهلى سيضمن اللقب، خاصة أنهما متألقان فى الفترة الأخيرة.

وحذر الحلواني لاعبي الأهلي قائلاً: وأنصح اللاعبين لا يستهتروا بالمباراة، لأنها مباراة بطولة في النهاية، حتى وإن كان كايزر تشيفز أقل من الترجي والوداد، أنت تلعب على بطولة أفريقيا في النهاية، ويجب التركيز من أول دقيقة إلى أخر دقيقة، وسأتابع المباراة مع أصدقائي.

ويخوض فريق الأهلي مراناً صباح اليوم الثلاثاء، بالتتش بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة مصر المقاصة فى الدوري ثم تطير البعثة عصر للمغرب لخوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وفاز الأهلي على المقاصة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الجيش بالسويس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.