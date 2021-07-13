تعرف على تفاصيل رحلة الأهلى للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بالنهائى الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - استقرت بعثة الأهلى المتجهة للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على الإقامة فى نفس الفندق الذى أقام فيه حينما واجه الوداد المغربى فى نصف نهائى النسخة الماضية لدورى الأبطال، على أن يتدرب المارد الأحمر يومى الأربعاء والخميس على ملعب كهرماء كالفورنيا، فيما يخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وهو ملعب المباراة.

وتستغرق رحلة الأهلى للمغرب برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى خمس ساعات ونصف، فيما يغادر عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء للدار البيضاء لدعم فريق الكرة فى المباراة المصيرية، فيما يدخل المارد الأحمر نظام الفقاعة الطبية علماً بأن المباراة تقام بدون حضور جماهيرى، كما أخطر الاتحاد الأفريقى "كاف" القلعة الحمراء باقتصار الحضور على إعلام الفريقين وإعلام الكاف والقناة الناقلة للمباراة فقط.

وأخطر كاف الأهلى باللجوء للوقت الإضافى على شوطين حال نهاية الوقت الأصلى بالتعادل، كما قرر السماح لكل فريق بإجراء 5 تغييرات مع السماح بتغيير آخر فى الوقت الإضافى.

ويخوض فريق الأهلي مراناً صباح اليوم الثلاثاء، بالتتش بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة مصر المقاصة فى الدوري ثم تطير البعثة عصر للمغرب لخوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وفاز الأهلي على المقاصة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، بأستاد الجيس بالسويس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس على أن يخوض الفريق مراناً صباح اليوم بملعب التتش ثم يطير إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.