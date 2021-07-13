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قصة صور.. جيانا فاروق أمل الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - تعول أسرة الكاراتيه وجميع متابعة اللعبة أمال عريضة على اللاعبة جيانا فاروق من أجل حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2021 المقرر إنطلاقها شهر يوليو الجارى.

وتمتلك جيانا فاروق صاحبة الـ 26 عاما سيرة ذاتية قوية على صعيد إنجازاتها فى لعبة الكاراتيه تمكنها من السعى لحصد ميدالية فى طوكيو.

وتٌعد جيانا فاروق، هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وبدأت جيانا فاروق عالم مع لعبة السباحة، لكنها لم تكملها، وانضمت للكاراتيه، ودرست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات.

واستطاعت جيانا فاروق رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

 

جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه، نجحت فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن، حيث نشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب.

 

وكانت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة جيانا فاروق فى الصور التالية :

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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