شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد مديرا فنيا للترسانة فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الترسانة فى التعاقد مع طارق السيد نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى للنصر لتولى القيادة الفنية للشواكيش فى الموسم المقبل خلفا لهانى العقبى الذى رحل بنهاية الموسم الماضى.

ومن المقرر أن يختار طارق السيد تشكيل أفراد جهازه المعاون خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل البدء فى تشكيل الفريق بعد رحيل عدد من النجوم خلال الأيام الماضية.

ويسعى مجلس إدارة الترسانة إلى محو الصورة السيئة التى خلقها الفريق فى الأعوام الماضية والفشل فى المنافسة على الصعود خلال الموسم الماضى، وهو ما دفع الإدارة للموافقة على رحيل عدد كبير من النجوم، سعيا للتعاقد مع لاعبين سوبر لتحقيق آمال الجماهير المتعطشة فى عودة فريقها للأضواء من جديد.